La Lega Serie B ha ufficializzato la variazione dell’orario dei match validi per la 18a giornata d’andata di campionato tra Palermo-Cagliari e Genoa-Frosinone. Il primo match, inizialmente in programma domenica 18 dicembre alle ore 18, si giocherà alle ore 18.45; il secondo, inizialmente in programma domenica 18 dicembre alle ore 20.30, si giocherà a partire dalle 20.45.