Serie B 2022/23: un bel Genoa ferma la capolista, 1-0 contro il Frosinone

Il Genoa si impone di misura sul Frosinone nella 18esima giornata della Serie B 2022/23. La capolista perde l’occasione di allungare sulla seconda classifica e frena a quota 36, tornando alla sconfitta dopo dieci giornate. I liguri invece conquistano tre punti fondamentali per agganciare la quarta posizione con 30 punti.

Dopo un inizio equilibrato e senza occasioni eclatanti, è Albert a sbloccare il risultato al 21esimo. L’attaccante rossoblù arriva su un cross in area vagante, proveniente da calcio d’angolo: non gli resta che appoggiare in rete. Sul finale poi, l’occasione eclatante per il Frosinone. Boloca riceva la palla in area, controllo e tiro scivolando, Strootman salva sulla linea. Nella seconda frazione, i gialloblù alzano il ritmo non riuscendo però a concretizzare. I padroni di casa continuano a pressare concludendo in porta in diverse occasioni: al 62esimo è Coda a tentare la conclusione e sfiorare la rete, Aramu invece si rende pericoloso più volte. Quest’ultimo senza dubbio, il migliore in campo. Termina 1-0 la sfida del Ferraris.