Serie B 2022/23: la Reggina torna in vetta, Ascoli battuto di misura

Ancora una vittoria, e momentaneo primo posto per la Reggina che batte di misura l’Ascoli nella 19esima giornata di Serie B 2022/2023.

Parte in maniera propositiva l’Ascoli nella prima frazione di gioco, con una Reggina che prova a reagire ma senza intimorire con conclusioni in porta particolarmente efficaci. Sono gli uomini di Bucchi infatti a sprecare l’occasione più eclatante del primo tempo: al 36esimo è Collocolo che dalla destra mette dentro l’area piccola per Dionisi che fa la sponda per Gondo, quest’ultimo, tutto solo davanti alla porta, manda sull’esterno della rete. Nella ripresa sono gli amaranto a pressare e passare in vantaggio: dopo una bell’azione e vari rimpalli in area, è Rivas ad insaccare il pallone dell’1-0 con un mancino dal limite. Il match continua con ritmi equilibrati, e viene conclusioni con tentativi di affondo da parte dei bianconeri: niente da fare, termina 0-1 al Del Duca.