Serie B 2022/23: il Frosinone consolida la vetta. Bari e Genoa verso la seconda posizione

Pomeriggio di Serie B, le squadre tornano in campo per disputare la sedicesima giornata di Campionato. Il Frosinone consolida la vetta nello scontro diretto contro la Reggina, ultima posizione ancora per il Perugia.

Il Frosinone sblocca la sfida contro gli amaranto al 34esimo minuto con la rete di Mulattieri: l’attaccante numero 9 parte in contropiede e tutto solo sfida il portiere e lo spiazza. Ad inizio ripresa arriva la rete di Insigne che trova il raddoppio con un tiro al volo insaccato all’angolino alla sinistra di Colombi. E’ poi Szyminski al 68esimo ad andare a segno. Dominio gialloblù, termina 0-3. Anche il Bari vince imponendosi per 3-0 sul Cittadella, gli uomini di Mignani continuano la marcia verso la seconda posizione in classifica. Scheidler sblocca il risultato al minuto 13, è poi Folorunsho a raddoppiare per i galletti al 32esimo. Nel secondo tempo Maita firma la terza rete biancorossa e chiude il match al 69esimo. Il Genoa si impone per 2-0 contro il Sudtirol, la rete di Puscas messa a segno al 65esimo apre le marcature, Aramu al 94esimo chiude definitivamente il match.

Pareggio invece tra Modena e Venezia: padroni di casa che trovano il primo vantaggio con il rigore trasformato da Tremolada al 37esimo minuto. Ad inizio ripresa è Bonfanti al 53esimo a raddoppiare su assist di Falcinetti, ma solo 7 minuti dopo Crnigoj accorcia le distanze. Sul finale infatti i lagunari trovano il pareggio, Jonhsen mette a segno al 91esimo il definitivo 2-2. Un punto per parte anche tra Cosenza e Brescia, Larrivey al 71esimo sblocca il match, Bianchi al 92esimo ristabilisce la parità: termina 1-1. padroni di casa. Reti inviolate invece tra Perugia e Spal, finisce 0-0 al Renato Curi.