Serie B 2022/23: Frosinone da applausi, la Ternana non scende in campo: 3-0 allo Stirpe

Il Frosinone mostra la stoffa da capolista, la Ternana non reagisce: finisce 3-0 la sfida valevole per la diciannovesima giornata della Serie B 2022/2023.

Dopo un inizio equilibrato, i padroni di casa chiudono la prima frazione in vantaggio. Niente occasioni eclatanti per entrambe le formazioni e ritmo moderato fino al 38esimo minuto quando, dopo una bell’azione iniziata da Insigne, Rohden raccoglie e fornisce di prima l’assist del gol a Mulattieri. E’ quest’ultimo a timbrare per primo il tabellino dei marcatori con un destro insaccato sotto al sette e imprendibile per Iannarilli. La ripresa porta ancora i nomi di Mulattieri e Insigne, questa volta è quest’ultimo a ribattere in rete un pallone decisivo spiazzando difesa e portiere avversario. A chiudere i giochi è poi l’appena entrato Garritano, l’attaccante classe 94′ entra in area puntando un avversario e conclude in rete un con gran destro a giro, imprendibile per Iannarilli. Le fere non riescono a reagire, i padroni di casa gestiscono e dominano. Termina 3-0 allo Stadio Benito Stirpe.