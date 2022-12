Serie B 2022/2023, Segre risponde a Galazzi: Brescia-Palermo finisce 1-1

Al Rigamonti di Brescia i padroni di casa e il Palermo non vanno oltre l’1-1 nella sfida che apre il diciannovesimo e ultimo turno d’andata di Serie B 2022/2023. Un match in cui non è successo molto, escludendo i due minuti tra il 50° e il 52° in cui entrambe le formazioni sono riuscite ad andare in gol. Punto prezioso, comunque, per la squadra lombarda alla prima di Aglietti in panchina, mentre Corini e i suoi ottengono il quinto risultato utile di fila.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

Parte meglio la squadra di casa, che al quinto minuto conquista una punizione sulla trequarti e va vicino al gol su una deviazione sfortunata dell’attaccante dei rosanero Vido. In quest’occasione è bravo Pigliacelli a farsi trovare pronto. I rosanero provano qualche ripartenza, ma è quasi sempre il Brescia a controllare il possesso palla e il pallino del gioco. Al 24° arriva una bella imbucata di Van De Looi per Bianchi, ma l’attaccante non riesce a colpire bene la palla. Si va avanti così, con tanta gestione di palla dei bresciano ma zero occasioni da gol, fino al duplice fischio del direttore di gara.

Tutto ciò che non si è visto nel corso dei primi 45′ arriva nei primi minuti della seconda frazione. Al 50° Ndoj è autore di una bella progressione centrale, serve Galazzi che davanti alla porta non sbaglia. Il vantaggio delle rondinelle però dura meno di due minuti. Cross dalla sinistra, Di Mariano fa la torre e Segre di testa si inserisce a centro area: è 1-1. La partita dopo questo uno-due ritorna ad essere piuttosto lenta, con entrambe le compagini che provano qualche sortita offensiva, ma senza mai creare delle vere e proprie chances per la vittoria. Il Palermo è quella che ci prova maggiormente, riuscendo a conquistare diversi calci d’angolo, ma nulla di concreto. Un punto per parte ed entrambe restano a centro classifica.