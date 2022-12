Si apre con l’importantissima vittoria del Venezia sulla Ternana la quindicesima giornata della Serie B 2022/2023. Un successo maturato nel primo tempo con la doppietta di Pohjanpalo, e consolidata nella ripresa con le grandi parate di Bertinato: finisce 2-1. Tre punti che permettono ai lagunari di salire a 15 punti e uscire almeno per qualche ora dalla zona retrocessione, mentre comincia con una sconfitta l’avventura di Andreazzoli sulla panchina degli umbri.

PAGELLE E TABELLINO

RISULTATI E CLASSIFICA

LA PARTITA – Avvio frizzante da ambo le parti, con il risultato che si sblocca già al 9′. Corrado sbaglia nel voler controllare un cross proveniente dalla sinistra e viene anticipato da Candela: subentra Pohjanpalo, che prima costringe Iannarilli alla grande parata, bucandolo sul successivo tap-in. La Ternana trova una bella reazione e va vicinissima al gol con il colpo di testa di Mantovani, ma servirà un episodio da calcio di rigore. Camplone indica il dischetto dopo l’on-field review per un braccio largo di Crnigoj, Falletti trasforma con un “cucchiaio” delizioso. Nel finale, Bertinato si distingue con una doppia parata stupenda su Pettinari e con una spaccata su Partipilo, ma sono ancora i lagunari a passare in vantaggio: palla persa da Coulibaly, Johnsen riceve al limite e trova un corridoio perfetto per Pohjanpalo, che non sbaglia da pochi passi.

Il secondo tempo parte a ritmi più bassi e si infiamma nella seconda metà di frazione. Bertinato è in versione saracinesca e para tutto: prima il tentativo ravvicinato al volo di Agazzi, poi, negli ultimi minuti, i tentativi molto angolati e potenti di Partipilo e Capanni. È lui l’uomo simbolo del Venezia, che pure era andato vicino al gol due volte, con Busio (traversa, poi Haps non riesce nel tap-in al volo) e Ceppitelli (da pochi passi, disturbato da Wisniewski).