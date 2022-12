Serie B 2022/2023: il Pisa non si ferma, basta Sibilli per battere la Spal in trasferta

Il Pisa batte la Spal 1-0 nell’ultima giornata del girone d’andata di Serie B 2022/2023. Decisiva la rete di Sibilli al 54′ che regala la seconda vittoria in fila ai nerazzurri. Continua la striscia di imbattibilità della squadra di D’Angelo, che dal ritorno dell’allenatore, che ha portato il Pisa nella finale playoff dell’anno scorso, nelle ultime 13 partite ha ottenuto 27 punti con 7 vittorie e 6 pareggi. I ragazzi di De Rossi restano fermi a 20 punti in 16^ posizione. La squadra toscana scavalca il Parma e sale in 5^ posizione a 29 punti. Nella prossima giornata, il Pisa aprirà il 2023 in casa contro il Cittadella. Spal che sarà impegnata nella trasferta ostica di Reggio Calabria sul campo della Reggina di Filippo Inzaghi.

Primo tempo equilibrato che parte a ritmi alti con diversi ribaltamenti di fronte nei minuti iniziali del match. Nella parte centrale della frazione iniziale tanti falli e poche azioni pericolose di entrambe le squadre. Cresce la Spal nel finale con Rabbi che trova il vantaggio colpendo di testa su cross di Dickmann. Posizione dell’attaccante che sembra essere dubbia. Il Var infatti conferma la sensazione annullando il gol per fuorigioco. Il Pisa prova a colpire nell’azione successiva ma non gestisce bene il contropiede andando negli spogliatoi sullo 0-0.

Nel secondo tempo il Pisa inizia meglio e trova il vantaggio al 54′ con Sibilli che con un bel sinistro da centro area buca Alfonso portando in vantaggio i suoi. Per la Spal si mette sempre peggio con Murgia che commette una grossa ingenuità rimediando il secondo giallo al 60′ poco prima di uscire lasciando i suoi in inferiorità numerica. La squadra di D’Angelo cerca il gol del raddoppio prima con Gliozzi e poi con Morutan, che spreca un 2 contro 0 davanti ad Alfonso.