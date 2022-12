Serie B 2022/2023: perde ancora il Genoa, il Frosinone si salva al 96′. Reggina corsara a Brescia

Sono finiti i match delle 15 della 15^ giornata di Serie B 2022/2023. La capolista Frosinone pareggia al 96′ in casa del Sudtirol che da continuità alla striscia di imbattibilità, ultima sconfitta datata 28 agosto, e trova un buon punto contro la squadra di Fabio Grosso. Un’ottima Reggina vince in trasferta a Brescia 2-0 con le reti di Fabbian e Menez che chiudono il match nel primo tempo. Cade il Genoa in casa contro il Cittadella. Terza sconfitta nelle ultime quattro la squadra di Blessin che non vince da ottobre. Gli altri 3 match del pomeriggio finiscono tutti in parità con il Bari che non riesce a batte il Pisa in superiorità numerica e l’Ascoli in 10 uomini che rimonta due volte il Como in un pirotecnico 3-3. Cosenza e Perugia non si fanno male in un match pesante in zona salvezza. Nell’anticipo delle 12:30 la Spal di De Rossi continua il suo momento nero, 1 vittoria nelle ultime 10, e perde in 11 contro 10 in casa contro il Modena per 3-2. Alle 18 l’ultimo match della giornata con il Palermo che vola in trasferta a Benevento in un match fondamentale nelle zone basse della classifica.

Reggina che si avvicina al Frosinone con la squadra di Inzaghi che si porta a -3 dalla capolista e lo scontro diretto da giocare in casa nel prossimo turno. Dietro alla coppia di testa il Bari guida il quartetto di squadre a 23 punti composto da Parma, Genoa e Brescia, tutte e tre sconfitte in questa giornata. A completare la zona playoff ci sono Ternana e Sudtirol appaiate a 22 punti in 7^ e 8^ posizione. Nella zona calda della classifica il Perugia sale a -3 dalle cinque squadre che si spartiscono la zona retrocessione e playout: in ordine di classifica Benevento, Palermo, Venezia e Como. Classifica cortissima con il Bari, 3° a 23 punti, che ha solo 8 punti di vantaggio sul Como, 19° con 15 punti.