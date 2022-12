Serie B 2022/2023: Pavoletti sbaglia un rigore, il Cagliari cade in casa della Ternana

Il Cagliari cade in casa della Ternana perdendo 1-0. Decisivo il gol di Falletti su rigore. Iannarilli salva i suoi nel secondo tempo parando un rigore a Pavoletti, entrato pochi minuti prima. Torna a vincere la Ternana dopo quasi due mesi. Il Cagliari continua a restare a secco di vittorie, ora la panchina di Liverani inizia a traballare.

Primo tempo equilibrato sbloccato dalla Ternana che passa in vantaggio su rigore all’8′ grazie alla trasformazione di Falletti con un destro angolato su cui Radunovic non può niente. Cagliari che prova a reagire subito prendendo in mano il pallino del gioco. La squadra di Liverani si rende pericolosa dalle parti di Iannarilli prima con Kourfalidis e poi con Viola, che dal limite dell’area spara in curva su un bell’assist di Luvumbo. Ternana che gioca di contropiede ma va vicina al doppio vantaggio con un colpo di testa di Pettinari su cross di Ghiringhelli.

Secondo tempo sullo stesso filone del primo con la ternana che si difende e il Cagliari che attacca senza riuscire a sfondare il fortino difensivo creato da Andreazzoli. Poche occasioni fino al 75′ quando Di Tacchio intercetta un cross di Zappa con la mano. Massa non vede ma i giocatori rossoblu invitano l’arbitro a ricontrollare l’azione. Il direttore di gara va al Var e assegna il rigore al Cagliari. Pavoletti si presenta sul dischetto ma si fa ipnotizzare da Iannarilli che salva la Ternana. La squadra di Andreazzoli resiste nel finale e vince di misura.