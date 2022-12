Serie B 2022/2023, Pavoletti risponde a Camara: 1-1 tra Cagliari e Parma

Termina in parità per 1-1 la sfida tra Cagliari e Parma, valida per la quindicesima giornata della Serie B 2022/2023. Un match che, semplificando all’estremo, si può riassumere in: meglio il Parma nel primo tempo, mentre il Cagliari si fa preferire nella ripresa. Per i sardi vuol dire quinto pareggio consecutivo e occasione persa di riavvicinarsi proprio ai ducali in classifica, e dagli spalti si sente anche qualche fischio.

LA PARTITA – Avvio convincente del Parma, che va subito vicino al gol con Vazquez, il quale trova il tunnel su Capradossi ma trova la risposta di Radunovic. Al 19′, rete annullata a Man: il suo gol sul primo palo (Radunovic rivedibile), è condizionato da un tocca di mano in avvio di azione; infrazione rilevata all’on-field review dall’arbitro Ferrieri Caputi. Dopo una fiammata del Cagliari con il colpo di testa di Nandez (splendida parata di Chichizola), sale in cattedra il Parma: dopo diversi tentativi falliti da Inglese (tra cui una rovesciata fuori di poco e una girata parata in bello stile da Radunovic), la difesa di casa si fa sorprendere al 44′ dal colpo di testa di Camara, marcato in maniera molle da Barreca.

Al 54′, Chichizola è sfortunato perché scivola al momento del rinvio e di fatto regala la palla a Pavoletti, che insacca per il pareggio. È il segnale di un deciso cambio di atteggiamento del Cagliari, che va subito vicino al raddoppio con Lapadula, la cui soluzione in mezza acrobazia e da pochi passi trova la copertura di Chichizola. Il portiere dei ducali è protagonista in altre due situazioni, prima sul tiro di Lapadula, e poi nell’anticipo proprio dell’ex Pescara e Milan dopo una sponda di Pavoletti. Finale in cui i cambi non incidono troppo, soprattutto per quanto riguarda il Parma, e non ne escono più occasioni di un certo rilievo.