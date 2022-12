Serie B 2022/2023, Parma super sotto la nebbia: Brescia battuto 2-0

Il Parma batte 2-0 il Brescia nel posticipo della diciassettesima giornata di Serie B, torna a vincere dopo tre turni di campionato a secco e sale al quinto posto in classifica. Dopo 16′ c’è il vantaggio: Vazquez avvia l’azione, Valenti crossa e scarica per Man che con un tocco da biliardo dal limite trova l’angolo vincente. Il Brescia subisce il contraccolp psicologico e non riesce a reagire. Ci prova Ndoj, ma il suo tiro è fuori misura. Al 28′ il Parma ha anche l’occasione del raddoppio: Tutino ruba palla e serve Juric che scarica per il tiro a botta sicura di Vasquez, ma Mangraviti si immola e devia in angolo. Nella ripresa Clotet si gioca il triplo cambio al 62′: Galazzi, Labojko e Bianchi dentro. Pecchia risponde con Coulibaly, Hainaut e Bonny. Ma la nebbia – sempre più fitta minuto dopo minuto – non facilita il compito di rimonta del Brescia. Al 75′ ci prova Moreo con un colpo di testa, ma la palla va sopra la traversa. Nel finale c’è il raddoppio grazie ai nuovi entrati: Coulibaly pesca Bonny che salta Van de Looi e Mangraviti prima di beffare Lezzerini con un tocco da calcio a 5. Il Brescia esce tra i fischi: sono tre le partite senza vittoria e lo spettro della crisi è più vicino.