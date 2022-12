Serie B 2022/2023: ok Benevento e Reggina, pari in trasferta per Genoa e Palermo

Pomeriggio avaro di gol nelle sei sfide in programma per la diciassettesima giornata di Serie B 2022/2023, ma tanti risultati di assoluta importanza per le sorti del campionato cadetto. La Reggina consolida il secondo posto in classifica con una vittoria a domicilio in casa del Como frutto di un gol su rigore di Hernani, un successo davvero importante che inguaia peraltro i lariani. Vittoria anche per il Venezia in ripresa con la cura Vanoli: Crnigoj e Tessmann firmano il 2-0 netto ai danni del Cosenza, i calabresi restano nelle sabbie mobili della classifica.

Il piatto forte era costituito da Ascoli-Genoa, con i ragazzi di Gilardino a caccia di un’altra vittoria dopo quella con il Sudtirol. La prestazione offerta sul campo del Del Duca, però, è estremamente negativa e non si va oltre lo 0-0 contro i marchigiani non nel miglior periodo della loro stagione. Risultato analogo e pari a reti inviolate anche tra Sudtirol e Ternana, pareggio sostanzialmente giusto e le due squadre fanno un passettino verso l’obiettivo. E’ pareggio anche per il Palermo, il secondo consecutivo, sul campo della Spal, dove a Meccariello risponde Brunori. 1-0, infine, per il Benevento sul Cittadella in crisi: la squadra di Cannavaro vince grazie al gol di Tello, ininfluente il rigore sbagliato da Forte.

