Serie B 2022/2023: Lisi segna una doppietta da urlo, il Perugia batte il Venezia al Curi

Il Perugia torna alla vittoria, resta ultimo in classifica ma accorcia sulle altre che lo precedono in zona retrocessione e playout, tra cui proprio il Venezia: nel posticipo della diciottesima giornata di Serie B 2022/2023 è 2-1 al Curi tra gli umbri e i lagunari, al termine di una partita equilibrata e decida da due prodezze vere e proprie di Francesco Lisi, che segna una doppietta straordinaria in avvio con due conclusioni da cineteca che indirizzano la partita, con Pohjanpalo che accorcia le distanze quando è troppo tardi. Sale a quota 16 punti la squadra di Castori, sempre fanalino di coda ma ben più a contatto, resta a 19 la formazione di Vanoli, che torna a conoscere il sapore amaro della sconfitta dopo un ottimo periodo di forma.

Pronti via e dopo qualche minuto di studio, in cui comunque sembrano i padroni di casa più determinati nel fare la partita, arriva il vantaggio perugino a opera di Lisi, che da posizione defilatissima fa partire quello che probabilmente nasce come cross, ma diventa una parabola insidiosa e beffarda per Joronen che viene inesorabilmente scavalcato dal pallone. E’ 1-0, ma evidentemente Lisi non è sazio e firma un altro capolavoro al minuto 15: prende la mira da lontanissimo, colpisce al volo e sfonda la porta per il raddoppio umbro. La squadra di Castori prende dunque coraggio e legittima per larghi tratti il doppio vantaggio, rinunciatari invece i lagunari. Perugia che trascina la partita fino al recupero del secondo tempo con tranquillità, ma ecco che i ragazzi di Vanoli provano a riemergere e con Pohjanpalo segnano il 2-1 quando però è ormai troppo tardi per sistemare le cose. Il Venezia torna a perdere e vanifica in parte la buona striscia di risultati, ora per entrambe ultimo impegno a Santo Stefano.