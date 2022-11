Serie B 2022/2023, Lapadula gela il Frosinone: Perugia di misura sul Genoa

Il Frosinone subisce i primi due gol in casa della stagione e raccoglie solo un punto nella quattordicesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Il Cagliari agguanta il 2-2 all’ultimo minuto con un rigore trasformato da Lapadula. Di Rodhèn e Roberto Insigne i gol dei padroni di casa, arrivati dopo il vantaggio iniziale sardo con Luvumbo. I ragazzi di Grosso rimangono primi in classifica ma non approfittano dei passi falsi delle inseguitrici per incrementare il loro bottino. Stesso risultato anche tra Sudtirol ed Ascoli, con i padroni di casa che trovano il pari a sei minuti dalla fine con Rover. Bene il Brescia, che batte per 2-o la Spal di De Rossi ed il Perugia, vittorioso di misura contro il Genoa. Completano il quadro due pareggi per 1-1, quello tra Cittadella e Cosenza e quello tra Como e Bari.