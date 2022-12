Serie B 2022/2023, il Pisa ferma il Frosinone: poche emozioni, è 0-0

Il Pisa ferma il Frosinone sullo 0-0. Nel posticipo domenicale della diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023 zero gol e poche emozioni al Benito Stirpe: i ragazzi di Fabio Grosso salgono a trentasei punti, +4 sulla Reggina seconda e +7 sul Bari terzo. Il Pisa continua nel suo ottimo ruolino di marcia e si issa al settimo posto in classifica.

PRIMO TEMPO – La partita inizia con ottimi ritmi da entrambe le squadre che provano a mettere in difficoltà le rispettive difese. Al tredicesimo minuto forse la più grande palla gol di tutta la partita e ce l’ha il Frosinone: cross dalla destra con Garritano che va a botta sicura ma l’intervento di Calabresi evita l’1-0, salvataggio davvero d’altri tempi per il giocatore del Pisa. Al venticinquesimo minuto altra chance per i ragazzi di Fabio Grosso: cross di Cotali della sinistra, colpo di testa di Mulattieri che sembra vincente ma il portiere del Pisa si supera e manda in angolo. Il Pisa comunque ci prova, pur senza rendersi pericoloso ma comunque impegna il Frosinone con delle belle azioni soprattutto sulle fasce.

SECONDO TEMPO – Nella seconda frazione di gioco il Pisa sfiora il gol del vantaggio e lo fa direttamente da calcio d’angolo: la traiettoria di Morutan a momenti beffa Turati che però riesce a respingere poco prima della linea di porta. Al cinquantaseiesimo minuto un’altra grande chance per il Frosinone: su una ripartenza ben orchestrata Insigne spreca tutto. Non tira, non passa bene la palla a Mulattieri che era tutto solo e butta alle ortiche una clamorosa occasione da gol. Poi la girandola dei cambi, tanti falli e poche occasioni significative da entrambi le parti: è 0-0 al triplice fischio di Ayroldi.