Serie B 2022/2023, il Palermo vince: Cagliari battuto 2-1

Il Palermo batte il Cagliari 2-1 nella diciannovesima giornata di Serie B 2022/2023. Al 37′, dopo un fallo di Nandez su Stulac, c’è il vantaggio di Brunori su calcio di rigore. Il Cagliari non reagisce e nella ripresa c’è il raddoppio: la firma è di Segre che al 53′ sfrutta un calcio d’angolo per depositare in rete di testa. Nel finale il Cagliari la riapre e sfiora addirittura la rimonta: al 94′ Pavoletti in spaccata trova l’1-2, poi è Pigliacelli a blindare la porta e a negare a Carboni la gioia della rete dalla distanza. Tre punti preziosi per i rosanero dopo due pareggi di fila. Il Cagliari resta a 22 punti.