Serie B 2022/2023: il Palermo torna alla vittoria, Brunori affonda il Benevento

Colpo esterno del Palermo in casa del Benevento nel posticipo che mette fine alla quindicesima giornata di Serie B 2022/2023. I rosanero vincono lo scontro diretto tra le deluse di questo avvio di campionato contro i campani ai minimi termini e prova a risalire la china in una classifica che resta comunque ancora deficitaria. Così come è negativa quella dei sanniti, che restano a quota 15 e dunque di fatto al penultimo posto seppur in coabitazione con altre tre squadre. Non con i siciliani che grazie al gol vittoria di Brunori salgono così a 18 punti e tirano una boccata d’ossigeno.

Nel primo tempo pochissime occasioni per entrambe le squadre ed emerge la paura di perdere e di restare al penultimo posto della classifica e a soli tre punti dall’ultimo posto. Nella ripresa, un lampo di Brunori sblocca e decide il match. Su un grave errore multiplo della difesa sannita, arriva la rete dell’attaccante, che si fa perdonare dopo la disastrosa prova col Venezia. Sbaglia anche Paleari e la palla si insacca. Lo stesso bomber italobrasiliano poi tenta il gol clamoroso da centrocampo, palla sul palo. La reazione dei campani c’è, ma non è insistita e con poca qualità, e così arriva una nuova, ennesima sconfitta in questa avventura fin qui non positiva di Cannavaro. Bene, invece, Corini, che rinsalda la panchina.