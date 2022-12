Serie B 2022/2023, il Cagliari torna alla vittoria: Pavoletti e Lapadula, Perugia sempre più ultimo

Il Cagliari torna alla vittoria dopo quasi due mesi di digiuno e scaccia la crisi. Nel lunch match della diciassettesima partita di Serie B 2022/2023, dopo sei partite senza successi, e con la panchina di Liverani tornata pesantemente a traballare, al termine di una partita decisamente ricca di colpi di scena arriva un 3-2 sofferto ma meritato per la squadra sarda, che piega la resistenza di un Perugia vivo ma sempre più ultimo, tornato al ko dopo quattro risultati positivi di fila e ora fermo a meno tre dalle altre che però devono ancora giocare. I gol decisivi per la vittoria segnati da Pavoletti (doppietta) e Lapadula, rendono vani quelli di Strizzolo e Casasola (su rigore) che avevano riaperto tutto all’Unipol Domus.

LE PAGELLE

Il primo tempo è scoppiettante: la sblocca Pavoletti con la solita specialità della casa, il colpo di testa, poi c’è anche il raddoppio targato Lapadula su un grave svarione difensivo degli umbri. I sardi, però, sono anche loro in vena di regali e pochi secondi dopo da un pasticcio difensivo di Capradossi Strizzolo può involarsi e anticipare Radunovic in uscita riaprendola. Il pareggio arriva a inizio secondo tempo con il netto rigore provocato da Zappa che affonda Strizzolo, dal dischetto Casasola non sbaglia. Sembra tutto ormai avviato verso un pareggio che non serve a entrambe, ma all’81’ ancora Pavoletti è dominante in area e segna, con la palla salvata sulla linea ma già entrata. In ogni caso, Lapadula aveva tolto ogni dubbio ribadendo in rete. Tre punti importanti per le ambizioni dei rossoblu.