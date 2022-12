Il Bari cala il tris e rimane attaccato al treno Serie A. La squadra di Michele Mignani sconfigge nettamente il Modena per 4-1, nel match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023, grazie alle reti di Botta, Folorunsho, all’autogol di Cittadini e la rete di Di Cesare. Inutile il gol di Thiaw a tempo scaduto. Con questo successo i pugliesi blindano il terzo posto raggiungendo quota 29 punti, a -3 dalla Reggina seconda e con lo scontro diretto da giocare la settimana prossima in Calabria. Il Modena invece interrompe una striscia di cinque risultati utili e rimane ferma a quota 21 punti.

PRIMO TEMPO – La partita comincia subito con ritmi alti da entrambe le parte, a sbloccare l’incontro ci pensa un gioiello di Ruben Botta: sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla arriva all’ex Inter che lascia partire un sinistro semplicemente straordinario che si insacca all’incrocio di pali e fa impazzire di gioia il pubblico barese. Il Modena prova a reagire ma è Antenucci, all’undicesimo, ad avere la palla del 2-0: tutto solo, si presenta a tu per tu con Gagno e si fa ipnotizzare dal portiere modenese. Il raddoppio arriva dieci minuti più tardi, al 21′, quando un contropiede ben orchestrato da Botta arriva sui piedi di Folorunsho che resiste al tentativo disperato di un difensore e poi batte l’estremo difensore con un tocco sotto pregevole. Falcinelli ha un paio di occasioni per riaprire la partita, ma al 30′ il Bari rimane in dieci per una doppia ammonizione di Maiello (nel giro di tre minuti). Il Modena preme, ma si divora in un paio di occasioni la palla del 2-1: clamorosa quella capitata a Diaw allo scadere della prima frazione di gioco con il suo tiro che viene parato da Caprile.

SECONDO TEMPO – Colomba cambia anche assetto, vuole più spinta sulle fasce per cercare di sfruttare la superiorità numerica ma al 54′ arriva l’episodio che chiude la partita: su un cross innocuo dalla sinistra e con nessuno al centro dell’area di rigore, Cittadini sbaglia completamente l’intervento ed è autore di un goffo autogol che vuol dire 3-0. Il Modena prova a non mollare ma trova un Caprile in grande spolvero, nonostante i continui tiri dal 60′ al 70′. Nel finale la partita ha ormai poco da dire: il Modena colleziona calci d’angolo ma non riesce a pungere. In pieno recupero il Bari trova anche il gol del 4-0: contropiede vincente orchestrato e concluso da capitan Di Cesare che chiude una serata perfetta. All’ultimo minuto il gol di Thiaw per il 4-1 finale.