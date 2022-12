Serie B 2022/2023: un gol e un rigore annullato al Granillo, tra Reggina e Bari finisce 0-0

Finisce 0-0 l’anticipo della 18^ giornata di Serie B 2022/2023 tra Reggina e Bari. Partita ritmi alti nei primi minuti con il Var che annulla il gol di Dorval al 10′. Dopo l’annullamento del gol il match perde intensità e occasioni. Nel secondo tempo una sola occasione per Canotto che viene chiuso dalla difesa del Bari non basta per sbloccare la partita che si conclude senza reti. Reggina e Bari restano in 2^ e 3^ posizione a -3 e -6 dal Frosinone in vetta che può allungare in caso di vittoria contro il Genoa domani alle 20:45 a Marassi.

Primo tempo che parte a ritmi alti con la Reggina che prova a schiacciare il Bari nella propria metà campo. La squadra di Mignani colpisce in contropiede con Dorval che sfrutta l’errore di Mayer da ultimo uomo trovando la rete del vantaggio. Il Var però nega la gioia al terzino biancorosso con Fabbri che va a rivedere l’azione notando un tocco di mano del giocatore degli ospiti annullando tutto. La partita cala d’intensità con poche occasioni nei successivi 30 minuti. Caprile manda in angolo un tiro di sinistro di Menez tenendo in punteggio in parità. Bari che regge e va negli spogliatoi sullo 0-0.

Reggina meglio nel secondo tempo con il Bari in difficoltà. La squadra di Mignani tiene lo 0-0 senza particolari difficoltà. Al 63′ Benedetti mette a terra in area Canotto causando rigore. Fabbri viene richiamato dal Var e giudica il contatto non da rigore togliendo il tiro dal dischetto alla squadra di Inzaghi. Poche occasioni nel finale con il match che finisce 0-0.