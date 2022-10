Serie B 2022/2023, Coda-Gudmundsson: il Genoa stende 2-0 la Spal al Mazza

Il Genoa passa 2-0 al Mazza di Ferrara contro la Spal nel match valevole per la settima giornata del campionato di Serie B 2022/2023, grazie alle reti decisive realizzate da Massimo Coda ed Albert Gudmundsson. In virtù di questo risultato i rossoblù salgono al quarto posto a quattordici punti, mentre i biancazzurri restano undicesimi a quota nove.

La formazione ospite dimostra subito un buon approccio alla partita, facendosi vedere nella metà campo avversaria con Aramu e Coda. I biancazzurri, però, non stanno a guardare e replicano prima con Esposito e poi con una conclusione di Proia. A rompere l’equilibrio ci pensa il solito Massimo Coda, che al 19′ raccoglie un traversone smanacciato da Alfonso e deposita in rete con il destro. Inizialmente i padroni di casa accusano il colpo, ma poi accennano ad una timida reazione che, di fatto, fornisce scarsi risultati. I rossoblù, invece, cavalcano il momento positivo e continuano a spingere andando a caccia del raddoppio. Nel finale di primo tempo aumenta il nervosismo e piovono ammonizioni: nell’arco di dieci minuti vengono sanzionati La Mantia, Ilsanker, Martinez e Valzania.

Nella ripresa è sempre il Genoa a fare la partita, costruendo nuove occasioni con Yalcin ed Aramu che peccano di imprecisione. Al 56′ la Spal realizza il gol del pareggio con un tap-in di Zanellato sulla corta respinta di Martinez, ma il direttore di gara Colombo annulla la marcatura per fuorigioco. La partita vive una fase di stallo con poche emozioni, che lasciano tutto in grande equilibrio, ma al 76′ le speranze di rimonta dei ragazzi di Roberto Venturato vengono infrante dall’espulsione diretta di Meccariello, autore di un brutto fallo ai danni di Jagiello. Quest’ultimo, entrato qualche minuto prima, è costretto ad abbandonare il campo anzitempo, venendo rilevato da Puscas. All’88’ Albert Gudmundsson, servito da Coda, trafigge Alfonso e chiude definitivamente i giochi consegnato il successo al Genoa.

LE ALTRE PARTITE

Colpo esterno del Venezia, che espugna la Sardegna rimontando 4-1 il Cagliari con la doppietta di Cheryshev e i gol di Pohjanpalo e Haps, mentre il Parma stende 2-1 il Frosinone al Tardini: a segno Tutino e Man. La Reggina capolista cade al Braglia di Modena, che ottiene la vittoria grazie ad un gol di Diaw. Vittorie in trasferta per Ternana e Sudtirol, che piegano rispettivamente Cittadella (0-2) e Palermo (0-1): per i rossoverdi decidono Palumbo e Coulibaly, mentre per agli altoatesini basta una rete di Odogwu.