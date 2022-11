Serie B 2022/2023, Brunori ‘tradisce’ il Palermo: il Venezia espugna il Barbera, decide Pohjanpalo

Colpo esterno del Venezia che, nel match valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023, passa 1-0 al Renzo Barbera contro il Palermo: decide una rete realizzata nella ripresa da Joel Pohjanpalo. Dopo un primo tempo caratterizzato da ritmi abbastanza bassi e poche occasioni, arrivate soprattutto nel finale con Johnsen, Zampano e Bettella, nella ripresa la partita diventa molto divertente e ricca di emozioni. Inizialmente viene concesso un calcio di rigore ai rosanero, salvo poi essere revocato in quanto Joronen non ha commesso fallo.

Al 65′ ci pensa il finlandese Pohjanpalo a sbloccare la contesa con un bolide su suggerimento di Candela, siglando così il suo terzo gol in campionato. Neanche il tempo di festeggiare per i veneti, che pochi secondi più tardi il direttore di gara concede un penalty ai padroni di casa: dal dischetto va Brunori che, prima si fa ipnotizzare da Joronen e poi, sulla ribattuta spedisce alle stelle. All’83’ Bettella firma il gol del pareggio, ma viene annullato per la posizione di fuorigioco di Soleri. Il Venezia, dunque, torna al successo e può respirare in classifica, mentre il Palermo incassa la sua seconda sconfitta consecutiva.