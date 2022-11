Serie B 2022/2023, arbitri 15esima giornata: Cagliari-Parma a Maria Sole Ferrieri Caputi

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 15esima giornata del campionato di serie B, in programma questo fine settimana. Maria Sole Ferrieri Caputi, che a settembre aveva fatto anche l’esordio in serie A dirigendo Sassuolo-Salernitana, sarà il fischietto del big match che vedrà in campo Cagliari e Parma. Avrà come assistenti Liberti e Imperiale, Abisso come quarto ufficiale di gara, Abbattista e Rossi addetti alla Var.

Venezia – Ternana (03/12, ore 14) arbitro: Camplone di Pescara

Cagliari – Parma (03/12, ore 18) arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno

Spal – Modena (ore 12.30) arbitro: Miele di Nola

Ascoli – Como arbitro: Chiffi di Padova

Bari – Pisa arbitro: Cosso di Reggio Calabria

Brescia – Reggina arbitro: Ghersini di Genova

Cosenza – Perugia arbitro: Feliciani di Teramo

Genoa – Cittadella arbitro: Pairetto di Nichelino

Südtirol – Frosinone arbitro: Fourneau di Roma

Benevento – Palermo (ore 18) arbitro: Baroni di Firenze