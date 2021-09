Serie B 2021/2022, il Pisa abbatte la Ternana e trova la terza vittoria consecutiva

by Andrea Bellini

Serie B 2018-2019 Logo

Il Pisa prosegue la sua corsa in questo lanciatissimo avvio di Serie B 2021/2022. La formazione toscana si presenta sul difficile campo della Ternana, alla ricerca di un risultato positivo dopo due sconfitte consecutive. E in effetti la squadra di Lucarelli è molto propositiva, ma gli ospiti sono cinici e letali in ripartenza: termina 1-4 per il Pisa, che infila la terza vittoria consecutiva.

LE PAGELLE E IL TABELLINO DEL MATCH

CRONACA – Partono bene i padroni di casa, che si dimostrano subito propositivi, ma a trovare il gol sono gli ospiti, con De Vitis che sorprende tutti su calcio d’angolo e porta avanti i suoi al 9′. I padroni di casa subiscono il colpo, ma lentamente riprendono campo, fino al rigore concesso per fallo di Marin su Salzano: sul dischetto va Donnarumma, che non sbaglia. Ma due minuti più tardi, al 32′, il risultato cambia di nuovo: Iannarilli si supera respingendo i tentativi prima di Touré e poi di Marsura, ma successivamente è Sorensen ad insaccare nella propria porta.

Nella ripresa, la Ternana prova a cercare il gol, ma è ancora la squadra ospite a colpire: Salzano dà una palla a metà verso il proprio difensore, ma Lucca capisce tutto e si invola verso la rete, non lasciando scampo al portiere dei rossoverdi. La squadra di Lucarelli subisce il colpo e di fatto esce dal campo. Il Pisa invece non si ferma, e si rende più volte pericoloso. All’85’, arriva il quarto gol: a segnarlo è Cohen, che devia in rete il passaggio rasoterra di Lucca, autore di un’ottima azione di forza in solitaria.