Serie B 2021/2022, goleade per Monza e Spal: Perugia ok in rimonta

by Enrico Ricciulli

Frosinone-Spal - Foto Antonio Fraioli

Il Monza mette da parte la sconfitta contro il Pisa e rifila quattro gol al Pordenone ultimo in classifica. Finisce 1-4 in Friuli, con la squadra ospite che archivia la pratica già nel primo tempo grazie alle reti di Valoti e Colpani. Nella ripresa il primo mette a segno la sua personale doppietta e poi serve anche l’assist al neo entrato Gytkjaer, che chiude la questione definitivamente. Due minuti dopo il gol dell’attaccante danese c’è gloria anche per Di Serio, che segna la rete della bandiera per la formazione di casa. Vola la Spal, che abbatte per 5-1 la Ternana e prova a strizzare l’occhio verso la zona playoff. Vittoria in trasferta, infine, per il Perugia, che ribalta lo svantaggio iniziale firmato Mantovani e batte l’Alessandria grazie ad Olivieri e Falzerano.