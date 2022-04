Serie B 2021/2022: Giuseppe Rossi risponde a Schnegg, è 1-1 tra Spal e Crotone

by Antonio Sepe

Pallone Serie B - Foto Antonio Fraioli

Nell’anticipo della trentacinquesima giornata di Serie B 2021/2022, Spal e Crotone devono accontentarsi di un punto a testa. Finisce 1-1 il match del Mazza di Ferrara. Ospiti avanti dopo appena 7′ con Schnegg, ma ripresi a 4′ dal 90′ da una gran rete di Giuseppe Rossi. Pareggio positivo per la Spal, che allunga sulla zona playout, ma terribile per il Crotone, a -6 dal quart’ultimo posto e ormai ad un passo dalla retrocessione in C.

CRONACA – Pronti, partenza, via e Crotone subito in vantaggio. Contropiede vincente dei pitagorici, che al 7′ sbloccano la gara grazie a Schnegg, servito sul secondo palo da Marras. Nonostante la rete incassata, la Spal non reagisce e sono ancora gli ospiti a fare la partita. Kargbo e Maric svariano sul fronte offensivo e vanno vicini al gol in più occasione, ma non sono abbastanza precisi. La Spal ci prova timidamente prima con Mancosu e poi con Celia, ma Festa è attento e salva il risultato. Dopo 46′, l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-1. Nella ripresa il Crotone continua a fare la partita e si conferma padrone del campo, ma i cambi di Venturato rimescolano le carte in tavola. Sono proprio due giocatori entrati dalla panchina a confezionare il gol dell’1-1 a quattro minuti dal 90′. Assist di Melchiorri, che spinge sulla destra e pesca in area Giuseppe Rossi. Pepito, con un fiuto da attaccante vero, batte il portiere con un tocco di punto e regala il pareggio alla Spal.