Serie B 2020/2021: l’Empoli batte il Cosenza e conquista la promozione in Serie A

by Davide Triolo

Stadio Castellani, Empoli - Foto Wikipedia

L’Empoli ha sconfitto il Cosenza per 4-0 e centrato la promozione diretta in Serie A, come prima classificata nel campionato di Serie B 2020/2021. La compagine toscana ha meritato il successo contro i calabresi, così come il salto di categoria, avendo dimostrato superiorità tecnica e rigore tattico lodevole. Mancuso ha aperto le marcature al 31′, trasformando un calcio di rigore conquistato dal partner La Mantia, abbattuto in area di rigore da un ingenuo Idda, precedentemente peraltro ammonito verbalmente dal direttore di gara responsabile. L’1-0 in favore dell’Empoli ha comportato una reazione d’orgoglio del Cosenza, tutt’altro che timido a proporsi dalle parti di Brignoli, sebbene non esattamente efficace in occasione dell’ultimo passaggio. La Mantia ha virtualmente chiuso i giochi al 39′, correggendo nel migliore dei modi una conclusione imprecisa del compagno Stulac; 2-0 e doccia gelata per il Cosenza. Trionfo toscano tra il 60′ e il 63′, nuovamente con La Mantia e Caruso protagonisti; il primo in rete con un tap-in mancino, il secondo letale con un colpo di testa perfetto. L’Empoli giocherà dunque il quattordicesimo campionato di Serie A della sua storia, ritornando in massima serie dopo l’annata 2018-2019, conclusasi con la sfortunata sconfitta di San Siro contro l’Inter, attuale vincitrice dello Scudetto in Serie A.

LE PAGELLE DI EMPOLI-COSENZA