Reggina, paura per il dg Martino: investito da un’auto, non è in pericolo di vita

Disavventura per il direttore generale dell’area tecnica della Reggina, Gabriele Martino, investito da un’auto a Reggio Calabria. Mentre attraversava la strada, l’uomo è stato travolto da una vettura ed è stato necessario l’intervento dell’ambulanza per trasportarlo al pronto soccorso. Fortunatamente Martino non è in pericolo di vita e se la sarebbe cavata con qualche punto di sutura e delle contusioni. Nonostante le sue condizioni non preoccupino, tuttavia, è stato trattenuto in ospedale per precauzione.