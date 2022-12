Reggina, Inzaghi: “Simone vuole riprendersi Fabbian? Prima deve crescere qui”

Era presente Simone Inzaghi oggi in tribuna a Como dove la Reggina di suo fratello Filippo ha battuto di misura per 0-1 i padroni di casa. Intervistato a fine gara, l’ex attaccante del Milan ha parlato così del giovane centrocampista Giovanni Fabbian, osservato speciale da parte del tecnico nerazzurro: “Se Simone mi ha detto che vuole riprendersi Fabbian? So che era in tribuna, Giovanni deve crescere ha bisogno di crescere piano e con calma, noi lo faremo crescere bene, ha commentato ai microfoni di Sky Sport. Non ho ancora incontrato Simone ma mi fa piacere che sia venuto. Ha visto una buona Reggina che ha vinto una partita sporca”.