Reggina, Inzaghi: “Como in un buon momento. Dobbiamo dimenticare la partita con il Frosinone”

Il tecnico della Reggina, Filippo Inzaghi, ha analizzato la prossima gara di Serie B contro il Como: “Partita che nasconde delle insidie così come tutte le partite di serie B, perché il Como è in un ottimo momento di forma. Noi dobbiamo voltare pagina, lasciandoci alle spalle scorie e amarezze della scorsa partita. Abbiamo la possibilità di riprendere il nostro cammino e di mantenere la nostra posizione in classifica in solitaria. Sicuramente dovrò valutare bene i ragazzi perché tre partite in sette giorni, di cui due in trasferte così lontane, lasciano sicuramente stanchezza fisica e mentale, ma noi abbiamo il dovere di ricominciare, per noi stessi, per il nostro club che si sta strutturando per un futuro migliore e per i nostri meravigliosi e numerosi tifosi che sono sempre stati presenti accanto a noi”, ha conlcuso l’ex attaccante del Milan. Reggina che proverà a ripartire dopo il ko interno contro il Frosinone.