Reggina-Frosinone, Inzaghi: “Una soddisfazione giocare partite di questo livello”

“Domani sarà una bella giornata di calcio, nel nostro stadio, con la nostra gente. È un sogno poter giocare al Granillo una partita di questo livello, prima contro seconda. Una soddisfazione per la Reggina, i ragazzi e i tifosi“. Queste le parole di Filippo Inzaghi alla vigilia di Reggina-Frosinone, attesissimo big match di Serie B 2022/2023 tra i ciociari primi in classifica e gli amaranto secondi. “Dobbiamo avere la consapevolezza dei nostri mezzi – ha proseguito l’ex numero 9 del Milan-. Stiamo crescendo partita dopo partita e anche nelle battute di arresto non ci siamo mai scoraggiati. Non dobbiamo subire pressioni, ma cercare sempre stimoli ulteriori e crescere”. Inzaghi ha poi concluso con un riconoscimento del gran lavoro del Frosinone, guidato dall’ex compagno di Nazionale ai tempi del Mondiale 2006, Fabio Grosso: “Devo fare i complimenti al Frosinone, è un’ottima squadra che può giocare in diversi modi. Bravi il loro mister e il loro direttore perché stanno facendo davvero bene”.