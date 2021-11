Pisa, i tifosi denunciano: “A Brescia trattati come bestie”

by Deborah Sartori

Serie B 2018-2019 Logo

Il Pisa ha vinto a Brescia conquistando la vetta del campionato di Serie B, ma i tifosi toscani denunciano il brutto trattamento ricevuto. “Ammassati come animali, motori degli autobus accesi immotivatamente parecchio tempo prima della partenza, rendendo l’aria irrespirabile. Settore ospiti chiuso per due terzi e tutti i tifosi pisani ammassati in uno spicchio di curva. Nessun controllo green pass – denunciato i sostenitori del Pisa -. Tornelli che non funzionano e nessuna distanza rispettata per impossibilità manifesta“. “Siamo tifosi e paghiamo il biglietto. Trattateci come persone non come bestie” hanno detto i tifosi della squadra toscana, come riportato da L’Arno.it.

