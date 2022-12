Tante le polemiche per la direzione arbitrale in Pisa-Ascoli, sfida valida per la 16esima giornata della Serie B 2022/2023 e vinta dai toscani per 2-0. Il patron dei bianconeri, Massimo Pulcinelli, reclama un presunto fallo di mano in area di Lisandru Tramoni sullo 0-0, postando il video dell’episodio in una stories di Instagram accompagnato da un “Fate schifo”.