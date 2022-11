Palermo-Venezia, Brunori fallisce un rigore: sulla respinta spedisce alle stelle a porta vuota

Clamoroso quanto accaduto nel match tra Palermo e Venezia. Nella sfida del Renzo Barbera valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023, i rosanero hanno sprecato una grandissima occasione la 69′ per agguantare il pareggio. L’attaccante del club siciliano Matteo Brunori si è presentato sul dischetto per tentare la trasformazione di un calcio di rigore, ma il portiere dei lagunari Jesse Joronen è riuscito a respingere una conclusione non irresistibile. Sulla ribattuta è stato ancora ancora Brunori a tentare di ribadire in rete, ma anche in questo caso ha sbagliato clamorosamente spendendo la palla alle stelle con la porta sguarnita. Ecco il video dell’accaduto.