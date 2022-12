Palermo, Corini: “Importanti approccio e personalità della squadra, buon girone d’andata”

Il tecnico del Palermo, Eugenio Corini, al termine del match della diciannovesima giornata di Serie B 2022/2023 pareggiato 1-1 contro il Brescia, ha analizzato la prestazione dei suoi giocatori: “Nel primo tempo il Brescia è entrato meglio di noi in campo, ha avuto un leggero predominio, nonostante abbiamo avuto qualche situazione in cui potevamo essere più incisivi. Il Brescia ha fatto gol su un contrattacco in cui c’è stato un errore nostro nella fase di sviluppo. Abbiamo pareggiato subito con una bell’azione e da lì per me è nata un’altra partita con la percezione del campo che potevamo anche andare a vincerla. Però è stato importante l’approccio e la personalità con cui la squadra ha giocato. E se andiamo a casa da Brescia rammaricati per avere pareggiato, vuol dire che stiamo crescendo”.

L’allenatore rosanero ha notato importanti margini di crescita per la sua squadra: “Abbiamo fatto una buona gara ci conosciamo meglio. Per strutturare un’idea su una squadra ci vuole tempo. Abbiamo chiuso, per me, un buon girone d’andata nonostante le tantissime difficoltà. E adesso dobbiamo approcciare al meglio il giro di ritorno che inizieremo a preparare dopo qualche giorno di riposo nel ritiro di Roma che ci servirà per rimetterci in moto e per afrontare alla grande la partita di Perugia in trasferta”.

“Secondo me è giusto che certi ragazzi che hanno avuto poco spazio vadano a giocare, è importante avere meno giocatori di movimento in rosa e quelli che dovranno arrivare servirà che abbiano le qualità necessarie per alzare il livello della nostra squadra. Il campionato è veramente equilibrato, saranno il tempo, il campo e le partite a determinare la classifica che oggi ti dice che sei veramente a un passo dal sogno, ma sei anche a due passi dal baratro”, ha concluso Corini.