Palermo-Como 0-0, Longo: “Nel finale potevamo vincere, la squadra è cresciuta”

L’allenatore del Como, Moreno Longo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 contro il Palermo: “Abbiamo concesso troppo nei primi minuti, ma la squadra ha retto bene l’urto. Nella ripresa invece c’è stato grande equilibrio ma poche occasioni, nonostante nel finale potessimo persino vincere. Sono contento del lavoro dei nostri attaccanti, stasera hanno creato molto e messo in difficoltà la retroguardia avversaria. Hanno lavorato bene anche in fase di non possesso“.

Longo ha poi aggiunto: “La squadra è cresciuta molto ed è diventata un avversaria difficile per tutti gli altri club. Purtroppo i pochi punti conquistati a inizio stagione pesano in termini di classifica, ma dobbiamo continuare su questa strada. I miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti, tuttavia serve tempo per tirarci fuori da questa situazione“.