Palermo-Como 0-0, Corini: “Campionato complicato, siamo pur sempre una neopromossa”

“Nel primo tempo abbiamo lavorato bene e meritavamo di andare in vantaggio. A inizio ripresa la squadra mi è parsa stanca, siamo stati poco incisivi e il Como ha avuto alcune ripartenze”. Lo ha detto l’allenatore del Palermo, Eugenio Corini, dopo il pareggio contro il Como che rallenta le ambizioni di rimonta: “La cosa più importante è creare i presupposti per fare gol, sono preoccupato il giusto. La nostra è una squadra ambiziosa, al contempo siamo una neopromossa. Il campionato è molto complicato, basta guardare la classifica per capirlo”.