Pagelle Venezia-Parma 2-2, voti e tabellino Serie B 2022/23

Termina 2-2 il match tra Venezia e Parma, partita valida per la 19esima giornata del campionato di Serie B 2022/23. La partita, disputata allo stadio Penzo, è stata decisa dalle reti di Vazquez per il Parma, di Pohjampalo e Pierini quelle dei padroni di casa. Le due squadre quindi si dividono la posta in palio e salgono rispettivamente a 27 e 20 punti. Ecco il tabellino e le pagelle del match:

VENEZIA: Joronen 7; Svoboda 6, Ceppitelli 5,5 (64’ Pierini 7), Ceccaroni 6; Zampano 5,5, Crnigoj 5 (74’ Cuisance sv), Tessmann 5, Andersen 5 (45’ Busio 6,5), Haps 6 (74’ Candela sv); Pohjanpalo 7, Johnsen 5 (64’ Novakovich 6).

PARMA: Chichizola 6,5; Delprato 5, Valenti 6, Osorio 6, Oosterwolde 6, Sohm 6 (57’ Estevez 5), Bernabè 6 (79′ Benedyczak sv), Juric 5,5, Man 6 (79′ Camara sv), Vazquez 8, Tutino 6 (79′ Bonny sv).

RETI: 45’ 50’ Vazquez, 70’ Pohjanpalo, 82′ Pierini

AMMONIZIONI: 38’ Andersen, 45’ Tessmann, 47’ Del Prato, 89′ Camara

ESPULSIONI: /

RECUPERO: 1T: 2’ ; 2T: 5′