Pagelle Ternana-Cagliari 1-0, voti e tabellino Serie B 2022/2023

Il Cagliari cade in casa della Ternana 1-0. Decide il match la rete di Falletti all’8′. Nel finale Pavoletti si fa parare un rigore da Iannarilli e condanna i rossoblu. Continua il digiuno di vittorie della squadra di Liverani, che ora vede il suo posto in panchina traballare e non poco

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli 7; Ghiringhelli 6,5 (20′ st Cassata 6), Sorensen 7, Mantovani 6, Corrado 6,5; Agazzi 5,5, Di Tacchio 5, Palumbo 6 (21′ st Diakite 6); Falletti 6,5 (20′ st Capanni 6); Partipilo 6,5 (43′ st Spalluto s.v) , Pettinari 6 (12′ st Coulibaly 6). Allenatore: Andreazzoli 6,5.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic 6; Zappa 6 (40′ st Di Pardo s.v), Capradossi 6,5, Obert 5, Barreca 5,5, Deiola 6, Viola 6 (21′ st Falco 6), Makombou 6,5; Kourfalidis 5,5 (40′ st Millico s.v); Lapadula 5,5 (21′ st Pavoletti 4), Luvumbo 6 (40′ st Pereiro s.v). Allenatore: Liverani 5.

ARBITRO: Massa

RETI: 8′ Falletti.

NOTE: terreno in discrete condizioni. Ammoniti: Corrado, Di Tacchio, Makombou, Barreca Angoli: 2-12. Recupero: 1′ pt, 5′ st.