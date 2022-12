Pagelle Spal-Pisa 0-1, voti e tabellino Serie B 2022/2023

Il Pisa vince in trasferta contro la Spal e continua la striscia di 13 partite di imbattibilità dal ritorno di mister D’Angelo. Basta un gol di Sibilli agli ospiti per battere la squadra di De Rossi, che gioca un buon match ma viene condannata dal rosso di Murgia al 60′ che ha impedito la rimonta ai biancocelesti. Pisa che supera il Parma, fermato dal Venezia in trasferta, in 5^ posizione. Spal che resta ferma in 16^ posizione con 20 punti.

SPAL (3-5-2): Alfonso 6; Peda 6, Varnier 5,5, Meccariello 5,5; Dickmann 6 (34′ st Tunjov s.v), Valzania 6, Prati 6,5 (26′ st Proia 6), Murgia 5, Tripaldelli 6; Maistro 5.5 (20′ st La Mantia 5,5), Rabbi 6 (34′ st Ranti s.v). Allenatore: De Rossi 6.

PISA (4-3-1-2): Livieri 6; Calabresi 6, Hermannsson 6,5, Barba 6, Beruatto 6,5 (1′ st Esteves 6); Tourè 5,5 (15′ st Nagy 6) De Vitis 6 ( 15′ st Mastinu 6), Marin 6; Morutan 6,5; Torregrossa 6 (22′ pt Sibilli 6,5), Gliozzi 6,5. Allenatore: D’Angelo 6.

ARBITRO: Prontera.

RETI: 54′ Sibilli.

NOTE: pomeriggio nuvoloso, terreno in discrete condizioni. Ammoniti: Marin, Beruatto, Meccariello, Hermannsson, Mastinu, Barba, Morutan, Tripaldelli. Espulsi: Murgia. Angoli: 4-3. Recupero: 3′ pt, 5′ st.