Pagelle Reggina-Bari 0-0, voti e tabellino Serie B 2022/2023

Reggina e Bari non si fanno male e pareggiano 0-0 nell’anticipo della 18^ giornata di Serie B 2022/2023. Il gol annullato a Dorval fa crollare il ritmo della partita che si rallenta sempre di più col passare del minuti con le squadre che si accontentano di un punto. Reggina e Bari consolidano la seconda e la terza posizione in campionato. Il Frosinone potrà allungare a +6 sulla Reggina in caso di vittoria contro il Genoa domani sera.

Reggina: Colombi 6; Pierozzi 6, Cionek 6, Camporese 6, Di Chiara 6; Fabbian 6 (34′ st Crisetig 6), Majer 5,5 (33′ st Liotti), Hernani 6; Canotto 6,5 (39′ st Ricci s.v), Menez 5,5 (1′ st Gori 6), Rivas 6 (25′ st Cicerelli 6). Allenatore: Filippo Inzaghi 6.

Bari: Caprile 6,5; Mazzotta 6, Di Cesare 6,5, Vicari 6, Dorval 6 (15′ st Pucino 6); Botta 6 (25′ st Salcedo), Maita 5,5, Benedetti 6 (45′ st Cangiano s.v); Bellomo 6 (15′ st Mallamo 6); Folorunsho 6, Antenucci 5,5 (25′ st Scheilder 6). Allenatore : Mignani 6.

ARBITRO: Fabbri.

NOTE: terreno in buone condizioni. Ammonizioni: Di Cesare, Majer, Bellomo, Maita, Pucino. Angoli: 7-2.Recupero: 3′ pt, 6′ st.