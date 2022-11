Pagelle Pisa-Ternana 3-1: voti e tabellino Serie B 2022/2023

Le pagelle, i voti ed il tabellino di Pisa-Ternana 3-1, secondo anticipo della quattordicesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Nel primo tempo ci sono solamente i padroni di casa in campo. Al 19′ a sbloccare il risultato è Tramoni, ben servito da Morutan. Al 32′ c’è il raddoppio da parte di Beruatto, che dal limite dell’area lascia partire un mancino perfetto al termine di uno splendido schema da corner. A cinque minuti dal termine della frazione c’è spazio anche per il tris di Barba, ultimo a toccare sul calcio di punizione dalla sinistra battuto dal solito Morutan. Allo scadere gli umbri approfittano di un’uscita a vuoto di Livieri e trovano la via della rete con Partipilo. Nella ripresa la squadra di Lucarelli prova in tutti i modi ad accorciare le distanze soprattutto nel finale. I padroni di casa, però, riescono a mantenere invariato il passivo. Di seguito il tabellino ed i voti della partita.

TABELLINO E VOTI PISA-TERNANA

PISA (4-3-2-1): Livieri 5,5, Esteves 6, Barba 7, Hermansson 6, Beruatto 6,5; Touré 6, Mastinu 6,5 (71′ Marin 6), De Vitis 6 (61′ Nagy 6); Morutan 7 (86′ Rus sv), Tramoni 7,5 (61′ Gliozzi 6); Torregrossa 6,5 (71′ Sibilli 6). Allenatore: D’Angelo L. 7

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli 6 ; Diakite 5,5, Sorensen 5,5, Mantovani 6, Martella 5 (46′ Corrado 6); Agazzi 5,5 (59′ Raul Moro 6), Proietti 5,5, Cassata 5,5 (46′ Palumbo 6); Partipilo 6,5, Falletti 6 (64′ Pettinari 6); Favilli 5,5 (77′ Coulibaly sv). Allenatore: Lucarelli C. 5,5

ARBITRO: Sacchi J. L. 6,5

RETI: 19′ Tramoni, 32′ Beruatto, 40′ Barba, 45′ Partipilo

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

AMMONITI: Palumbo, Barba, Mantovani

ANGOLI: 4-8

RECUPERO: 1′ pt – 5′ st