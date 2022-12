Pagelle Perugia-Venezia 2-1, voti e tabellino Serie B 2022/2023

Le pagelle di Perugia-Venezia 2-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la diciottesima giornata di Serie B 2022/2023. Al Curi una strepitosa doppietta di Lisi lancia gli umbri nel loro tentativo di risalire la china in classifica. Si arresta il momento positivo, invece, per i lagunari, che cadono e ora si trovano a soli tre punti dall’ultimo posto occupato proprio dai biancorossi: inutile nel finale il gol di Pohjanpalo. Di seguito ecco le pagelle di Perugia-Venezia.

PERUGIA (3-4-1-2): Gori 6; Sgarbi 6.5, Curado 6.5, Dell’Orco 6.5; Casasola 6, Santoro 6, Bartolomei 6.5 (43’Iannoni sv), Lisi 8 (27’st Rosi 6); Luperini 6.5; Strizzolo 6 (27’st Di Serio 6), Olivieri 6 (34’st Kouan sv). In panchina: Furlan, Abibi, Angella, Vulikic, Righetti, Melchiorri, Di Carmine. Allenatore: Castori 7.

VENEZIA (3-5-2): Joronen 5.5; Wisniewski 6, Ceppitelli 6, Ceccaroni 6; Candela 5 (37’st St Clair sv), Crnigoj 6 (22’st Novakovich 6), Tessmann 6 (37’st Busio sv), Fiordilino 5 (12’st Andersen 6), Haps 5,5 (22’st Pierini 6); Pohjanpalo 6.5, Johnsen 5. In panchina: Bertinato, Maenpaa, St Clair, Svoboda, Zabala, Andersen, Jonsson. Allenatore: Vanoli 5.

ARBITRO: Rapuano di Rimini 6.

RETI: 8′ e 15’pt Lisi; 49’st Pohjanpalo.

NOTE: Ammoniti: Wisniewski, Curado, Lisi, Haps, Novakovich. Angoli 9-6 per il Perugia. Recupero: 2′, 4′.