Pagelle Perugia-Pordenone 0-1: voti e tabellino Serie B 2021/2022

by Christian Poliseno

Serie B 2018-2019 Logo

Gara non troppo emozionante a Perugia tra il Perugia e il Pordenone. Difese quadrate, portieri attenti e attaccanti poco precisi. Il risultato si sblocca solo al 90′, con un gol di Bassoli, gara che finisce 0-1. Perugia che perde una grande occasione per rilanciarsi in zona playoff, rimanendo al decimo posto, a -4 proprio dai posti in questione. Pordenone che invece riesce a smuovere un minimo la sua classifica, rimanendo al penultimo posto, ma a -1 dal Crotone diciottesimo.

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

LA CRONACA DELLA GARA

PERUGIA (3-1-4-2): Chichizola 5.5 ; Sgarbi 5.5, Angella 5.5, Dell’Orco 6; Burrai 5.5; Ferrarini 5 (12′ st Santoro 5.5), Segre 6 (38′ st Ghion sv), Kouan 5.5 (12′ st Falzerano 5.5), Lisi 5 (38′ st Righetti sv); Matos 5.5, De Luca 5 (24′ st Carretta 5). In panchina: Fulignati, Rosi, Curado, Zanandrea, Gyabuaa, Vanbaleghem, Sulejmani. Allenatore: Alvini 5.

PORDENONE (4-3-3): Perisan 6,5; Zammarini 7. Barison 6 (1′ st Sabbione 6), Bassoli 6.5, Perri 7; Gavazzi 5.5 (27′ st Mura 6), Magnino 7, Lovisa 5.5 (38′ st Onisa sv); Mensag 5.5 (9′ st Iacoponi 5.5), Butic 5.5, Cambiaghi 7.5. In panchina: Bindi, El Kaouakibi, Stefani, Maset, Pellegrini, Secil, Vokic, Sylla. Allenatore: Tedino 6.

ARBITRO: Gianpiero Miele di Nola Ravenna 7

RETE: 90′ Camiaghi

NOTE: pomeriggio sereno, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Gavazzi, Lisi, Lovisa, Zammarini.

Angoli: 3-7

Recupero: 1’ pt, 5’ st.