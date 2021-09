Pagelle Parma-Pisa 1-1: voti e tabellino, Serie B 2021/2022

by Daniele Forsinetti

Stadio "Ennio Tardini" - Foto Sportface.it

Le pagelle e il tabellino di Parma-Pisa, match valevole per la sesta giornata del campionato italiano di Serie B 2021/2022, in cui le due formazioni si sono spartite la posta in palio pareggiando 1-1: all’iniziale vantaggio ospite firmato da Lorenzo Lucca ha risposto la rete di Enrico Del Prato nella ripresa. In virtù di questo risultato i toscani restano in testa alla classifica con 16 punti, mentre gli emiliano salgono a quota 8.

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

LA CRONACA

PARMA (4-1-4-1): Buffon 6; Del Prato 6,5, Cobbaut 5,5, Valenti 5, Coulibaly 6; Schiattarella 5,5 (82′ Sohm sv); Mihaila 6,5, Juric 6 (20′ Correia 6), Vazquez 6,5, Brunetta 6; Tutino 5 (63′ Inglese 5,5).

A disposizione: Turk, Dierckx, D. Iacoponi, Benedyczak, Sohm, Busi, Traore, Bonny, Inglese, Correia.

Allenatore: Maresca 5.

PISA (4-3-3): Nicolas 6,5; Hermannsson 6,5, Leverbe 6, Caracciolo 6, Birindelli 6,5 (82′ Piccinini sv); Touré 6 (7’De Vitis sv), Nagy 6,5, Marin 6; Gucher 6,5 (68′ Marsura 6), Sibilli 5,5 (82′ Mastinu sv), Lucca 7 (77′ Masucci sv).

A disposizione: Livieri, Dekic; Cohen, Mastinu, Beruatto, Curci, Masucci, Di Quinzio, Cisco, De Vitis, Piccinini, Marsura.

Allenatore: D’Angelo 6.

IL TABELLINO

RETI: 13′ Lucca (Pi), 53′ Del Prato (Pa)

AMMONIZIONI: 11′ Del Prato (Pa), 27′ Vazquez (Pa), 38′ Nagy (Pi), 54′ Caracciolo (Pi), 59′ Marin (Pi)

ESPULSIONI: /

RECUPERO: 2′, 3′.

NOTE: Cielo nuvoloso, pioggia leggera, terreno di gioco in buone condizioni.