Pagelle Parma-Modena 1-2: voti e tabellino Serie B 2022/2023

Le pagelle, i voti ed il tabellino di Parma-Modena 1-2, sfida valevole per il primo dei due anticipi della quattordicesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Il primo tempo si trasforma in un incubo per i padroni di casa. In sette minuti, infatti, gli ospiti vanno a segno due volte prima con il colpo di testa di Falcinelli e poi con il piatto al volo di Bonfanti. I ragazzi di Pecchia la riaprono a venti minuti dalla fine grazie al rigore ben trasformato da Vazquez, che con il suo mancino spiazza Gagno. Nel finale i parmensi si riversano in avanti alla ricerca del gol del pari ma il fortino modenese tiene botta senza correre rischi particolari. Di seguito il tabellino ed i voti della partita.

TABELLINO E VOTI PARMA-MODENA

PARMA (4-2-3-1): Corvi 6; Delprato 6, Osorio 5,5, Valenti 5,5, Oosterwolde 6; Estevez 5,5 (61′ Benedyczak 6), Bernabè 6,5 (80′ Bonny sv); Man 6 (80′ Tutino sv), Vazquez 6,5, Sohm 5 (46′ Camara 6,5); Inglese 5,5 (69′ Mihaila 5,5). Allenatore: Pecchia F. 5,5

MODENA (4-3-1-2): Gagno 6,5; Coppolaro 6, Silvestri 6, Pergreffi 5,5, Renzetti 6 (66′ Ponsi 6); Magnino 6,5, Gerli 6 (74′ Azzi 6), Armellino 6,5; Tremolada 7,5 (66′ Duca 6); Falcinelli 7 (74′ De Maio 6), Bonfanti 7 (89′ Poli sv). Allenatore: Tesser A. 7

ARBITRO: Serra M. 6,5

RETI: 18′ Falcinelli, 25′ Bonfanti, 70′ rig. Vazquez

NOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in buone condizioni.

AMMONITI: Silvestri, Tremolada, Renzetti, Armellino, Coppolaro

ANGOLI: 6-3

RECUPERO: 1′ pt – 5′ st