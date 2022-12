Pagelle Palermo-Como 0-0, voti e tabellino Serie B 2022/2023

Le pagelle di Palermo-Como 0-0, match valido per la sedicesima giornata di Serie B 2022/2023. Si chiude il turno infrasettimanale del campionato cadetto con la sfida del Barbera tra due squadre che hanno bisogno di vincere per abbandonare le zone non troppo nobili della classifica. Tantissime occasioni da una parte e dall’altra in una partita molto vivace, ma nessun gol. Di seguito le pagelle di Palermo-Como.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6.5; Mateju 5.5, Nedelcearu 6, Bettella 6, Sala 6; Segre 6.5 (19′ st Broh 6), Gomes 6.5 (39′ st Stulac sv), Damiani 6 (19′ st Valente 6); Di Mariano 6 (31′ st Soleri 6), Brunori 6, Vido 5.5 (19′ st Saric 6). In panchina: Grotta, Massolo, Pierozzi, Accardi, Floriano, Marconi, Devetak. Allenatore: Corini 6.

COMO (4-3-3): Vigorito 6; Vignali 5.5, Odenthal 5.5, Binks 6, Cagnano 5.5 (41′ st Ioannou sv); Da Riva 6 (36′ st Faragò sv), Bellemo 5.5, Arrigoni 5.5; Cutrone 6 (30′ st Blanco 6), Cerri 6 (41′ st Gabrielloni sv), Mancuso 6.5 (36′ st Ambrosino sv). In panchina: Ghidotti, Bolchini, Scaglia, Celeghin, Delli Carri. Allenatore: Longo 6.

ARBITRO: Dionisi di L’Aquila 6.

NOTE: cielo sereno, campo in perfette condizioni. Spettatori: 16.467. Ammoniti: Mancuso, Arrigoni. Angoli: 6-1. Recupero: 1′; 4′.