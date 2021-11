Pagelle Lecce-Ternana 3-3, voti e tabellino Serie B 2021/2022

by Antonio Sepe

Gabriel, Lecce - Foto Antonio Fraioli

Le pagelle di Lecce-Ternana, con i voti e il tabellino della sfida valida per la 14esima giornata di Serie B 2021/2022. Finisce 3-3 al Via del Mare, dove non mancano le emozioni, i ribaltamenti di fronte ed i gesti tecnici. Gli ospiti sbloccano la gara, ma poi sono bravi a riprendere due volte gli avversari scappati in vantaggio. Nel complesso buon punto per entrambe. Di seguito le pagelle della partita.

CRONACA DEL MATCH

PAGELLE E TABELLINO

Lecce (4-1-4-1): Gabriel 5; Calabresi 6.5, Lucioni 5, Dermaku 6 (81′ Meccariello sv), Barreca 5; Hjulmand 5.5; Strefezza 6.5 (87′ Paganini sv), Di Mariano 6.5, Bjorkengren 6 (75′ Gargiulo 6), Majer 7 (75′ Listkowski 5.5); Olivieri 5 (75′ Rodriguez 6).

Allenatore: Baroni.

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli 6.5; Martella 6, Boben 5, Kontek 5, Diakite 5.5 (79′ Ghiringhelli 6); Koutsoupias 6 (72′ Agazzi 6), Proietti 5.5 (72′ Paghera 6); Capone 5 (64′ Pettinari 6.5), Falletti 7, Partipilo 7.5; Donnarumma 6.5 (79′ Salzano 6).

Allenatore: Lucarelli.

ARBITRO: Paterna

RETI: 10′ Falletti, 12′ Majer, 43′ Strefezza, 55′ Donnarumma, 58′ aut. Boben, 73′ Partipilo

AMMONITI: Boben, Salzano, Iannarilli, Meccariello.

ESPULSI: -.