Le pagelle, i voti, il tabellino e le ammonizioni di Frosinone-Pisa match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Nel posticipo domenicale zero gol e poche emozioni al Benito Stirpe: i ragazzi di Fabio Grosso salgono a trentasei punti, +4 sulla Reggina seconda e +7 sul Bari terzo. Il Pisa continua nel suo ottimo ruolino di marcia e si issa al settimo posto in classifica.

FROSINONE (4-3-3): Turati 6.5; Sampirisi 6, Szyminski 6.5, Ravanelli 6, Cotali 6 (10′ st Frabotta 6); Rohden 5.5 (10′ st Caso 6), Mazzitelli 6.5, Boloca 7; Insigne 5.5 (28′ st Ciervo 6), Mulattieri 6 (24′ st Moro 6), Garritano 6 (10′ st Oyono 6). In panchina: Loria, Lulic, Bocic, Kalaj, Monterisi, Oliveri, Borrelli. Allenatore: Grosso 6.

PISA (4-3-2-1): Livieri 7; Calabresi 6.5 (41′ st Esteves sv), Hermansson 6.5, Barba 6.5, Beruatto 6; Touré 6.5 (41′ st Ionita sv), Nagy 6, Marin 6 (24′ st Mastinu 6); Tramoni M. 5.5 (24′ st Sibilli 6), Morutan 6.5; Gliozzi 5.5 (32′ st Torregrossa 6). In panchina: Dekic, Canestrelli, Jureskin, Sibillki, Masucci, De Vitis, Rus, Tramoni L. Allenatore: D’Angelo 6.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta 6.5.

NOTE: spettatori 9.684, di cui 309 ospiti.

Ammoniti: Garritano, Beruatto, Nagy.

Angoli: 1-7.

Recupero: 0′; 4′.